André, Marlen, Bettina, Tom, Max und Leo sind aus Berlin nach Schleswig-Holstein angereist. Sie sagen: „Wir waren 2015 dabei, schlimmer kann es nicht werden!" Foto: Anna Goldbach Anreisestopp ausgesprochen Wacken-Fans warten vergeblich in Hamburg und an der A23 im Kreis Pinneberg Von Anna Goldbach | 01.08.2023, 17:15 Uhr

Auf dem Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion, am A23-Rastplatz zwischen Pinneberg und Elmshorn und am Autohof Tornesch herrscht Festival-Stimmung. Denn die Wacken-Fans sind überall. Und sie warten. Und wurden am Ende doch enttäuscht.