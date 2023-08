Wasbek statt Wacken: Mit diesem Foto hat sich die Gruppe in der Wasbeker Facebook-Gruppe bedankt. Foto: privat up-down up-down Anreise zum Heavy-Metal-Festival 30 Wacken-Fans strandeten auf Parkplatz in Wasbek – so schafften sie es zum WOA Von Susanne Otto | 02.08.2023, 13:15 Uhr | Update vor 42 Min.

Sie wollen nach Wacken und landen in Wasbek auf dem Parkplatz am Kiebitzweg: 30 Heavy-Metal-Fans campieren dort mit Erlaubnis des Bürgermeisters. Allerdings dauert der Aufenthalt nur wenige Stunden. So sieht es auf dem Festivalgelände in Wacken jetzt aus.