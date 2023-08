Anreisestopp beim Wacken Open Air Wacken-Fans campen in Büttel – die einen fahren von dort zum Festival, die anderen nach Hause Von Ilke Rosenburg | 03.08.2023, 17:20 Uhr Nehmen ihre Fahrräder im Auto mit nach Vaale und radeln zum Festivalgelände: Sandra und Wolfgang aus Stuttgart. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down

Am Elbkrug 2.0 in Büttel haben Besucher des Wacken Open Airs (WOA) einen Ausweichplatz gefunden. Doch zum Festival kommen von dort nur einige – und alle hätten sich mehr Information über die Verkehrssituation in Wacken gewünscht.