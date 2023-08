Die richtigen T-Shirts haben Ulli (von links), Ingrid, Julia, Stephanie und Max auf jeden Fall schon. Mit dem Live-Erlebnis in Wacken wird es in diesem Jahr wegen des Anreisestopps allerdings nichts mehr. Ihr Abenteuer endete in Hasloh auf dem Campingplatz.

Foto: Claudia Ellersiek