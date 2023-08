Rund 24.000 Menschen – auf der Abschluss-Pressekonferenz des Wacken Open Airs (WOA) am Sonnabend, 5. August, sprachen Thomas Jensen und Holger Hübner von „23. bis 24.000“ – konnten nicht am diesjährigen Festival teilnehmen. Denn genau zum Start am Mittwoch, 2. August, wurde morgens ein kompletter Besucherstopp für das WOA 2023 ausgesprochen, als Folge des extremen Dauerregens und der dadurch stark aufgeweichten Wiesen der Campgrounds. 61.000 Kartenbesitzer konnten das WOA 2023 besuchen, insgesamt waren rund 85.000 Tickets dafür verkauft worden.

Rund 7,2 Millionen Euro fallen allein für Wacken-Ticket-Rückerstattung an

Bislang haben sich die WOA-Veranstalter nicht zum genauen finanziellen Schaden geäußert, den sie durch die problematischen Umstände vor allem vor, aber auch während des WOA 2023, erlitten haben – sämtliche Anfragen des sh:z wurden bislang, auch eine Woche nach Ende des weltweit größten Metalfestivals, nicht beantwortet. Klar ist aber: Da rund 24.000 Personen den Ticketpreis in Höhe von 299 Euro erstattet bekommen müssen, ergibt sich eine Summe von knapp 7,2 Millionen Euro. Auf der Abschluss-PK hatte Jensen schon erwähnt, „das kann man sich ja leicht zusammenrechnen, wenn 23 oder 24.000 Leute hier fehlen“. Und: „Ein Drittel unserer Einnahmen“ sei dahin, „wir reden da von ein paar Millionen Euro“.

Noch haben ausgeschlossene WOA-Besucher den Ticketpreis nicht zurück

Laut den WOA-Veranstaltern sei die Rückerstattung des Ticketpreises noch während des Festivals angelaufen und solle schnell vonstatten gehen – noch aber sind die 299 Euro bei keinem auf dem Konto eingetrudelt. In einer aktuellen E-Mail an alle Betroffenen teilt das WOA-Team mit:

„Die Rückerstattung findet ab dem 16.08.23 statt (...) und wird über das Wacken-Ticketcenter abgewickelt. Dort könnt ihr dann die Rückerstattung per Klick beantragen, sodass das Geld erstattet werden kann.“ Das WOA-Team in einer aktuellen Mail

Nicht nur Ticket-Erstattung: Auf Wacken-Veranstalter kommen weitere Kosten zu

7,2 Millionen Einnahmenverlust, das ist nicht wenig. Doch: Weitere Schäden kommen auf die Veranstalter zu. So gibt es tausende WOA-Fans, die nicht nur auf die Rückerstattung des Ticketpreises warten, sondern die vor dem Festival ein WOA-2023-T-Shirt erwarben. Diese konnte man per Click & Collect direkt auf dem Gelände abholen. Ein Shirt kostete knapp 30 Euro, und der Veranstalter bietet an, die nicht abgeholten kostenlos zu den daheimgebliebenen WOA-Fans nach Hause zu schicken. Man darf die Bestellung aber auch rückwirkend komplett stornieren – egal wie, auch die Abwicklung der T-Shirts wird den Wacken-Machern deutliche Kosten verursachen.

So matschig ging es am Mittwoch, 2. August, zum Start des WOA 2023 im Bereich vor dem Infield mit den Hauptbühnen Faster und Harder zu – nichts im Vergleich zu einigen Campingflächen zu dem Zeitpunkt.

Und dann waren da in Wacken ja noch die Verzehrstandbetreiber...

Noch dazu dürften weitere finanzielle Schäden zumindest drohen, weil etliche Verzehrstandbetreiber, die sich für eine hohe Pacht auf dem WOA eingemietet hatten, längst nicht das verkauft haben, was bei einer vollen Auslastung mit 85.000 Besuchern der Fall gewesen wäre. Rund 24.000 fehlende Besucher, die an insgesamt vier Festivaltagen pro Kopf angenommen 50 Euro an den Ständen gelassen hätten – was noch wenig ist, viele WOA-Besucher geben deutlich mehr für Essen und Getränke aus – das wären dann allein schon 1,2 Millionen Euro, die die Standbetreiber weniger eingenommen haben. Die Frage ist, inwiefern sie diesbezüglich Regressansprüche an die WOA-Veranstalter haben, wie die genauen Vertragsklauseln aussehen.

Hinnehmen dürften diese ihre Ausfälle jedoch nicht: Am Mittwoch (2. August) etwa, kurz bevor die erste Band auf der Hauptbühne „Faster“ spielen sollte – wegen des matschigen Infields bereits mit deutlicher Verzögerung von mindestens einer Stunde –, wurde ein Teil des Bereichs vor der Bühne wegen der Schlamm-Massen auch noch spontan gesperrt. Der sh:z war dabei, als ein Verzehrstandbetreiber, der gerade hunderte Portionen Essen vorbereitet hatte, diese an WOA-Mitarbeiter und andere Personen in der Nähe verschenken musste – weil ja gar kein Metalhead mehr an seinen Stand gelangen konnte. Ein Großteil seiner Tageseinnahmen ging flöten.

Des Weiteren werden auch die Wackenmacher selbst angesichts rund 24.000 fehlender Besucher nicht nur im Bereich Merchandising auf ihrem Festival deutlich weniger Einnahmen gemacht haben.

Sonnabend, 5. August, 14.12 Uhr, und nichts los bei diesen Verzehrständen auf dem WOA-Festivalgelände.

Hackschnitzel, Kies, Stahlplatten – auch das kostet viel Geld in Wacken

2500 Kubikmeter Hackschnitzel wurden nach eigener Aussage der WOA-Veranstalter wegen des Matsches auf dem Gelände verteilt, zusätzlich große Mengen Kies, und verlegt wurden außerdem 12.500 Quadratmeter Stahlplatten – das verursachte hohe zusätzliche Kosten, die bei einem gewöhnlichen Wacken Open Air nicht angefallen wären. Selbst, wenn auch für gewöhnliche Wacken-Festivals immer ein bestimmtes Budget für Zusatzmaßnahmen, zum Beispiel aufgrund von Hitze, Staub und anderen Wetterbedingungen, eingeplant wird, so sind die Zusatzausgaben für das WOA 2023 auf jeden Fall dramatisch höher.

Nicht aufgetretene Bands und Anreisekosten – haftet der Veranstalter?

Auch eventuelle Regressansprüche von nicht aufgetretenen Bands – auch, wenn dies nicht viele waren – könnten im Raum stehen. Auch dazu haben sich die Veranstalter bislang nicht geäußert. Und unklar ist, auch wenn das Wetter den Besucherstopp verursachte und keine Fehlorganisation der WOA-Macher – inwiefern von sehr weit her anreisende Metalheads, zum Beispiel aus Australien oder Kanada, oder aber auch aus dem Süden Deutschlands, Kosten geltend machen können für Flug oder Bahnreise.

Auch Ausweichfläche Hungriger Wolf und Shuttle zum Festival müssen bezahlt werden

Während des gesamten WOA 2023 mussten außerdem 10.000 Ticket-Besucher, die zu den 61.000 anwesenden Ticket-Inhabern auf dem Gelände mitgezählt werden, auf dem Ausweichareal am Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt campen. Die Nutzung der Fläche musste der Grundstücksgesellschaft Hungriger Wolf bezahlt werden. Und auch die vielen Shuttle-Busse, die die tausenden Metalheads täglich ins zirka 20 Kilometer entfernte Wacken bringen mussten, kosten Geld.

Wacken-Gründer haften nur anteilig, da sie 2019 55 Prozent der Anteile verkauften

Fest steht: Die beiden Wackengründer Jensen und Hübner traten im August 2019 einen Teil ihres Festivals an „Superstruct Entertainment“ ab – ein international tätiger Festivalveranstalter, der seinen Hauptsitz in London hat. Dieser hält als Gesellschafter nun seit vier Jahren 55 Prozent der Anteile an der hinter dem WOA stehenden Firma ICS GmbH, als deren Geschäftsführer Hübner und Jensen seitdem eingetragen sind. Die beiden tragen die Einnahmenverluste des diesjährigen WOA somit nur zu 45 Prozent. Zu der Frage nach den finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie, als das WOA ausfiel, hatte Thomas Jensen 2020 entsprechend geantwortet:

„Holger und ich sind nach wie vor Gesellschafter. Superstruct ist aber zu 55 Prozent Gesellschafter, also wir tragen schon je nach den Prozentzahlen auch ein wirtschaftliches Risiko. “ WOA-Gründer und -Veranstalter Thomas Jensen in einem sh:z-Interview im Jahr 2020

Auf die Frage, welcher Anteil des finanziellen Schadens durch die Corona-Ausfälle denn durch eine Versicherung abgedeckt sei, hatte Jensen seinerzeit außerdem geantwortet: „Wir sind immer schon gut versichert gewesen.“ Offen ist, inwiefern die Veranstalter gegen Wetter und andere höhere Gewalten beim diesjährigen Festival abgesichert waren.