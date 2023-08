Ziemlich schnell nach dem kompletten Besucherstopp für das Wacken Open Air (WOA) 2023, der am Mittwochmorgen, genau zum Start des Festivals am 2. August, ausgesprochen worden war, ließen die WOA-Veranstalter mitteilen: Alle, für die das Festival 2023 ausfällt, erhalten den kompletten Kartenpreis in Höhe von 299 Euro zurück. Das sind rund 24.000 Personen, denn nur 61.000 durften wegen des Dauerregens an dem Festival teilnehmen. Insgesamt wurden rund 85.000 Karten für das WOA 2023 verkauft.

Daheimgebliebene Wacken-Fans irritiert: Warum läuft der Service mittags noch nicht?

Auf der Abschluss-Pressekonferenz des Wacken Open Airs, die noch während das Festival lief, am späten Sonnabendnachmittag, 5. August, stattfand, betonten die Wacken-Gründer Thomas Jensen (57) und Holger Hübner (57) ein weiteres Mal, die Ticketpreis-Rückerstattung sei schnell und längst angelaufen. Am Sonntag (13. August) nun erhielten die Festival-Ausgeschlossenen aber eine E-Mail des WOA-Teams mit dem Hinweis, „die Rückerstattung findet ab dem 16.08.23 statt (...) und wird über das Wacken-Ticketcenter abgewickelt. Dort könnt ihr dann die Rückerstattung per Klick beantragen, sodass das Geld erstattet werden kann.“

Mehr als verwundert aber waren viele der Betroffenen am Mittwoch, 16. August, dass auch um die Mittagszeit dort noch keine Rückerstattung möglich war. Man konnte rund um seine 2023er-Karte zwar mehrere Felder anklicken, die mit der Ticketrückerstattung jedoch nichts zu tun haben.

Hans-Hermann Bock-Carstens (41) aus Flensburg sagt dazu lachend:

„Vermutlich haben die in ihrer Mail vergessen zu schreiben, dass es erst um 23.57 Uhr losgeht – und dann am 17. August um 0 Uhr endet.“ Metal-Fan Hans-Hermann Bock-Carstens aus Flensburg

Lustig findet er das Ganze allerdings eher gar nicht, denn man erwarte schon, sagt er, dass solch eine angekündigte Rückerstattung dann ab dem Morgen funktioniere. Zumal er mit der Rückerstattung des Geldes eigentlich schon in der vergangenen Woche gerechnet hatte, weil die WOA-Veranstalter den laufenden Prozess immer wieder hervorgehoben hatten.

Auch Wacken-Fan Federica Zerbini sagt sich: Dann warte ich eben weiter ab

Ähnlich sieht es Federica Zerbini (39) aus Italien, die durch die Nicht-Teilnahme am WOA 2023 mit ihren Freunden eine wahre Odyssee von Parma in Norditalien aus erlebte, in Nürnberg die Wacken-Anreise abbrechen musste. Auch sie hatte erwartet, sagt sie am Mittwochmorgen, dass das Ticket-Center des WOA eine Rückerstattung spätestens ab dem Morgen des 16. August möglich mache. Auch sie saß somit verwundert an ihrem Computer – und bewies Geduld. „Ich warte jetzt einfach weiter ab. Hier bei Konzerten in Italien ist das tatsächlich immer so – sie sagen: ,Das Datum ist...‘, aber das Datum wird dann fast nie eingehalten.“

Noch ist auch sie frohen Mutes und lacht – fragt sich nur, wie lange. Denn wie auch Hans-Hermann Bock-Carstens hat sie derzeit 598 Euro ausgegeben für das Ticket für 2023 und ein neues Ticket für das WOA 2024. Denn alle Daheimgebliebenen, die wegen des Besucherstopps vom Festival 2023 ausgeschlossen waren, hatten von Sonnabend, 5. August, 9.30 Uhr, bis Sonntag, 6. August, 9 Uhr, ein exklusives Vorkaufsrecht auf WOA-2024-Karten, zum alten Preis von 299 Euro. Und beide machten, inklusive ihrer Freunde, die auch am WOA 2023 teilgenommen hätten, davon Gebrauch.