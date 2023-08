Metal-Heads zieht es aus aller Welt nach Wacken. Doch diesmal ist alles ein bisschen anders. Etwa 25.000 Ticket-Besitzer dürfen aufgrund der Regen-Problematik nicht mehr rein, die wäre laut der Festival-Leitung aus Sicherheitsgründen nicht mehr vertretbar gewesen. Alle ausgeschlossenen Gäste sollen nun ihr Geld zurück erhalten.

Insbesondere für Rollstuhlfahrer ist der Aufenthalt auf dem matschigen Festivalgelände derzeit eine kleine Tortur und und auch die Sicherheitskräfte haben es schwer, nun dorthin zu kommen.

Manche Stimmen sagen, man hätte das Chaos lieber schon am Montag oder Dienstag durch eine konsequente Festival-Absage unterbinden sollen. Sehen Sie das auch so? Stimmen Sie ab in unserer Sonder-Umfrage.

