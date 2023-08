Besucherstopp beim Wacken Open Air Für ihn kein WOA 2023 – Metalfan aus Flensburg will Geld für die Karte eigentlich gar nicht zurück Von Anna Krohn | 03.08.2023, 07:52 Uhr | Update vor 1 Std. Hat Urlaub, wäre jetzt am liebsten in Wacken – darf das aber nicht: Metal-Fan Hans-Hermann Bock Carstens aus Flensburg muss sich seine Zeit jetzt anderweitig vertreiben. Um die 300 Euro für die WOA-Karte geht es ihm gar nicht – die Wehmut ist groß. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Hans-Hermann Bock-Carstens aus Flensburg will jetzt schlicht einfach nur in Wacken sein – doch das darf er wegen des am Mittwochmorgen verkündeten Besucherstopps nicht. Selbst das Dorf ist für die, die eine WOA-Karte für 2023 haben, tabu. Der 40-Jährige ist enttäuscht und genervt, aber immerhin gibt‘s jetzt Party in Flensburg.