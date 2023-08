Verständnis für die Entscheidung der Veranstalter haben Lars und Werner Graumann (von links) aus Rostock. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Einlass-Stopp beim WOA 2023 So reagieren Metalheads auf die Entscheidung der Wacken-Veranstalter Von Kristina Mehlert | 02.08.2023, 13:38 Uhr

Der Matsch hat die Veranstalter von Wacken dazu gebracht, am Mittwoch aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp zu verhängen. Shz.de hat mit gestrandeten Metalheads in der Umgebung des Festivals über die Entscheidung gesprochen – so ist die Stimmung.