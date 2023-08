Auch das gibt es in Wacken Metal-Yoga im Matsch: Die WOA-Fans finden es toll Von Britta Bünger | 03.08.2023, 17:18 Uhr Yoga im Matsch. Trotzdem will Vernando wiederkommen. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Metal-Yoga gibt es schon einige Jahre auf dem Wacken Open Air. Täglich um 11 Uhr kann man auf der Welcome to the Jungl-Bühne Posen halten und sich dehnen.