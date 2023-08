Nach Anreisestopp in Wacken Jessica Jürgs ließ am Hungrigen Wolf „Little Wacken“ entstehen – und gehört zu den Rettern des WOA 2023 Von Kristina Mehlert | 08.08.2023, 12:32 Uhr Unternehmerin Jessica Jürgs (3.v.r) inmitten von Fans und den Wacken Firefighters. Foto: Privat up-down up-down

Sie konnten zwar am Wacken Open Air teilnehmen, aber nicht dort campieren: Rund 10.000 Ticket-Inhaber fanden stattdessen auf Flächen am Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt, etwa 15 Kilometer Luftlinie vom WOA entfernt, Unterschlupf. Bereitgestellt hat Unternehmerin Jessica Jürgs (41) von Diamond Feuerwerk dort ein riesiges Areal.