Wegen WOA 2023 Odyssee erlebt Tausende Kilometer im Auto nach Wacken – Abbruch in Nürnberg: Geschwister aus Italien sind todtraurig Von Anna Krohn | 11.08.2023, 11:53 Uhr Federica Zerbini (l.) und ihr Bruder Francesco (r.) mit ihren jeweiligen Lebensgefährten. Das WOA 2023 war seit 2018 ihr größter Traum, doch daraus wurde wegen des Anreisechaos und Besucherstopps nichts. Foto: Privat

Am 29. Juli hatten sich Federica Zerbini und ihr Bruder Francesco von Parma in Italien auf den Weg zum WOA gemacht, es sollte nach 2018 ihr zweites Wacken Open Air und besonders toll werden – teilnehmen durften sie aber nicht. In Nürnberg, wo sie zunächst abwarteten, gaben sie am 1. August auf. Der sh:z hat mit Federica Zerbini gesprochen.