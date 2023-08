Dies ist zwar ein besonders krasser Fall, aber es gibt ihn: Der Australier Geoffrey Gray (37) reiste extra wegen des Wacken Open Airs (WOA) 2023 nach Hamburg, mit dem Flieger. Teilnehmen durfte er wegen des am 2. August ausgesprochenen Besucherstopps am weltweit größten Heavy-Metal-Festival jedoch nicht. Er nahm noch am 2. August einen Flieger zurück, der sh:z hatte ihn an jenem Mittwoch, dem offiziellen Start-Tag des WOA, kurz vor der Abreise am Flughafen in Hamburg getroffen. Gray teilte mit, er wolle sich nun einen Anwalt nehmen, damit er die Reisekosten erstattet bekommt. Am Flughafen habe er von dem Einlassstopp erfahren. Er war „stinksauer“, sagte, er wolle niemals wiederkommen nach Wacken, und: „Ich habe etwas mehr als 1000 Euro investiert.“

Geoffrey Gray (37) aus Australien, hier am Flughafen in Hamburg, will sich einen Anwalt nehmen, weil er nicht am Festival teilnehmen durfte – aber einen langen und vor allem teuren Anreiseweg hatte. Foto: Guido Behsen

Und auch auf Facebook, Instagram und Co. findet man nicht wenige Postings von anderen WOA-Fans, die ebenfalls nicht am Festival teilnehmen durften, obwohl sie schon auf dem Weg gewesen waren. Und unter diesen merken manche an, sie hätten hohe Anreisekosten gehabt und fragten sich nun, ob man diese nicht wiederbekommen könne – da man vom Festival ja ausgeschlossen wurde. Dazu gibt es dann aber auch Antworten wie:

„Naja, wenn ein Fußballspiel ausfällt wegen eines nicht bespielbaren Platzes, aufgrund von Regen – dann kriegst du dein Bahnticket dahin ja auch nicht erstattet!“ Die Reaktion eines Facebook-Nutzers auf einen Post zu hohen Anreisekosten nach Wacken

Wie aber ist es denn nun? Was ist rechtlich möglich, welche Chancen gibt es eventuell doch, dass jemand seine Reisekosten nach Wacken, egal, mit welchem Transportmittel er unterwegs war, erstattet bekommt?

Juristin der Verbraucherzentrale zu Wacken-Anreisekosten: Chancen sind gering

Kerstin Heidt, Juristin der Verbraucherzentale Schleswig-Holstein (VZ SH), sagt dazu ganz klar: „Ich halte die Chancen für relativ gering.“ Denn Chancen bestünden – wenn überhaupt – „bei einem Verschulden der Veranstalter, und hier war der Grund ja das schlechte Wetter“. Und Fahrlässigkeit liege offenbar auch nicht vor. Mit Blick auf die Anreisekosten, die den Personen entstanden sind, die letztlich nicht am Festival hätten teilnehmen dürfen, sei die Frage des Verschuldens wichtig, erklärt Heidt: „Man muss zunächst immer gucken: Wessen Verschulden ist es denn, dass es überhaupt dazu gekommen ist – und fürs Wetter kann keiner was. Auch die Veranstalter hätten sich das alles wahrscheinlich anders vorgestellt.“

Sie hatte sich sogar mit ihrem Bruder und Freunden von Italien aus auf den Weg nach Wacken gemacht, musste die Reise in Nürnberg abbrechen – doch Federica Zerbini (hier beim WOA 2018) verlangt keine Erstattung der Reisekosten. Foto: Privat

Eine Erstattung, so die Rechtsexpertin, erhalte man für so genannte „vergebliche Aufwendungen“, was außerdem ein Verschulden voraussetze. Und dafür hat sie ein gutes Beispiel parat: „Wenn jemand sich einen Hund kaufen will und dafür extra eine Hundehütte kauft und aufbaut, der Verkäufer hat den Hund aber plötzlich an jemand anderen verkauft – dann waren die Aufwendungen des Käufers vergeblich und der Verkäufer muss ihm diese erstatten, also die Hundehütte.“ Der Hundezüchter nämlich trage die Schuld, und die Erstattung der Kosten für die Hundehütte sei zudem adäquat.

Ganz anders sei es aber in diesem Fall, so Heidt:

„Wenn sich jemand für Wacken extra etwas tätowieren lässt und dann findet das Wacken Open Air gar nicht statt, und er sagt dann, er müsse nun die Kosten für das Weglasern des Tattoos erstattet bekommen – das ist dann inadäquat.“ Kerstin Heidt Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale SH

Erstattung von Anreisekosten eher schwierig – Wacken-Ticket-Erstattung nicht

Die Erstattung von Anreiskosten sei meist eine eher schwierige Sache, betont Heidt. Ganz klar sei es hingegen bei der Rückerstattung des Ticket-Preises für diejenigen, die nicht hätten teilnehmen dürfen: „Da gilt dann sozusagen: Keine Musik, kein Geld. Wenn für jemanden die Leistung ausfällt, gibt es dafür auch keine Gegenleistung.“

Kerstin Heidt ist Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Foto: Verbraucherzentrale SH

Jeder könne in Bezug auf seine Anreisekosten aber natürlich jederzeit versuchen, Ansprüche geltend zu machen. Heidt: „Vielleicht wird sich ja jemand mit einer besonders weiten Anreise dazu entschließen, sich sagen: ,Für mich würde sich das lohnen, das zu klären‘. Das würde dann aber wahrscheinlich durch ein Gericht geklärt werden müssen.“

Wichtige Aspekte zum Thema Fahrlässigkeit: Vorkehrungen müssen zumutbar sein

Zum Thema Fahrlässigkeit sagt sie noch: Ob die Veranstalter hätten Vorkehrungen treffen müssen, die offensichtlich gewesen, aber nicht erfolgt sind, damit der Festival-Besuch für alle Karten-Besitzer möglich gewesen wäre – „das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht, und das kann man auch schwer beurteilen“. Klar sei aber: „Da muss man sich die genauen Gegebenheiten angucken und sich fragen, welche Vorkehrungen überhaupt zumutbar sind. Das sind ja alles auch landschaftliche Eingriffe – und Flächen dürfen ja zum Beispiel für ein Festival nicht einfach zubetoniert werden.“

Keine konkreten Beschwerden wegen Wacken bei der Verbraucherzentrale

Es habe, so berichtet sie, obwohl „die Leute schon sehr aufgeregt waren, vor allem in ihrer jeweiligen aktuellen Lage“, bei der Verbraucherzentrale noch keine konkreten Beschwerden verärgerter Verbraucher wegen des diesjährigen WOA gegeben – „weil da die Kommunikation durch den Veranstalter ja auch entsprechend aktuell war, durch die offizielle Internetseite und die laufenden Updates“.