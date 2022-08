Bei der Bändchen-Ausgabe hatten sich am Mittwochabend sehr lange Schlangen gebildet, teilweise warteten WOA-Besucher drei Stunden und länger. FOTO: Marc Nasner up-down up-down Anreise-Stau und stockende Bandausgabe beim WOA Chaos am „Wacken Wednesday“: Das sagen die WOA-Veranstalter Von Anna Krohn | 04.08.2022, 16:53 Uhr

Viele WOA-Besucher reisten am späten Mittwochabend an, was zu kilometerlangem Rückstau führte – und Metalheads mussten auch noch stundenlang an der Bändchenausgabe warten. Die WOA-Veranstalter Thomas Jensen und Holger Hübner drücken ihr Bedauern aus.