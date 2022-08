Schutz vor Diebstahl ist für Alex Selent kein Grund, warum er das auf dem Wacken Open Air (WOA) erstmals eingeführte und allein geltende System „Cashless Payment“, also bargeldloses Bezahlen, befürwortet. „Wir sind seit 2007 hier und mit Diebstahl hatten wir noch nie Probleme.“ Der 39-jährige Wacken-Gänger aus Recklinghausen sagt aber: „Das bargeldlose Bezahlen ist echt praktisch, weil es vieles verkürzt, man selbst und die Verkäufer kein (Klein-)Geld abzählen müssen.“

Alex und Ina Selent aus Recklinghausen sehen im Cashless Pay auf dem WOA viele Vorteile. Foto: Anna Krohn

Doof sei es für viele gewesen, dass sie am „Wacken Wednesday“ stundenlang in der Schlange der Bändchen-Ausgabe stehen mussten, ohne essen und trinken zu können, eben weil ohne Chip nichts gekauft werden kann. „Ich kenne welche, da waren es fast sechs Stunden.“ Er und seine WOA-Begleiter seien zum Glück am Montag schon ganz früh angereist „und wir mussten gar nicht warten, bis wir unsere Bändchen hatten“.

Manchmal legen sich die älteren Wacken-Bändchen von Alex Selent über den Chip seines 2022er-Bandes - ein kleineres Neben-Problem. Foto: Anna Krohn

Auf seinen Chip hat er schon online von zu Hause aus anhand des Codes beziehungsweise der ID des WOA-Tickets mehrere hundert Euro aufgeladen, kostenlos. Der Bändchen-Chip war dann bei Abholung an der Bandausgabe fertig aufgeladen. „Warum soll ich hier auf dem Gelände aufladen, wenn ich es vorher erledigen kann?“, findet er. Zumal das erstmalige Aufladen, egal, ob mit Bargeld oder per EC-Karte, an den WOA-Stationen drei Euro koste.

Manchmal kommt es auf dem WOA zu Ausfällen im Bezahl-System

Obwohl er es an zwei Bier-Ständen bereits erlebt habe, dass das System, also die Handys, mit denen die Verkäufer das Geld vom Chip runterbuchen, ausgefallen ist und man somit länger auf das Getränk warten musste, bis alles wieder funktionierte, findet er insgesamt, es ist ein „cooles System“ - aber er regt an: „Man könnte es doch auf das Dorf ausweiten, dann muss man dort auch kein Bargeld mit hinnehmen.“

Und er habe es bei anderen Festival-Besuchern bereits miterlebt, dass das bargeldlose Bezahlen offenbar wegen Problemen mit dem Chip nicht funktionierte. Ein kleines Neben-Problem erwähnt er schmunzelnd auch noch: Seine früheren WOA-Bändchen legen sich manchmal über den Chip des 2022er-Bandes, „und dann muss ich ihn immer erst freilegen“.

Ina Selent findet:

„Das System ist prinzipiell gut - du musst halt nichts mitschleppen.“ Ina Selent WOA-Fan aus Recklinghausen

Nicht ideal sei das Cashless Pay aber, denkt sie, für die Verkäufer an den Ständen – wegen des Trinkgeldes, das sie dann nicht erhalten. „Denn wer bezahlt das dann schon extra in bar?“

Wieviel Guthaben ist denn nun noch auf dem WOA-Chip drauf?

Niklas Goldmann (22) aus Rendsburg sagt: „Das System ist unkompliziert, das Aufladen einfach – alles gut.“ Man habe anders als beim Bargeld aber schlecht den Überblick, wieviel Geld man noch zur Verfügung hat. „Das kann man zwar an den Stationen nachgucken, macht man aber selten, und beim Bezahlen hatte ich nach 30 Minuten Schlange stehen schonmal zu wenig und musste gehen.“

Kea Holling (19) aus Breiholz würde eindeutig lieber nur mit Bargeld bezahlen. Sie sagt:

„Ich würde dann mehr kaufen, weil man sich auf den Chip nicht so viel Geld lädt, wie man sonst ausgeben würde.“ Kea Holling Wacken-Besucherin aus Breiholz

Sie habe die Option auf den vergangenen WOA-Festivals – dass man mit einer Cashless-Pay-Karte im EC-Karten-Format zahlen kann, wenn man denn will, aber eben trotzdem auch noch in bar – besser gefunden.

Mag den Plastik-Chip am Handgelenk: Alexander Vogt aus Meerbusch ist absoluter Fan des bargeldlosen Bezahlens - nicht nur auf dem WOA. Foto: Anna Krohn

Alexander Vogt (42) aus Meerbusch zahlt seit Jahren per Smartwatch oder Handy, überall, wo es nur geht – und ist deshalb absoluter Befürworter des Cashless-Payment-Systems auf dem WOA. Er hat zu Hause online den Chip vorher aufgeladen und macht es auch auf dem WOA online. Er betont:

„Du musst kein Portemonnaie dabei haben und somit auch keine Angst, dass es dir einer klaut.“ Alexander Vogt Wacken-Fan aus Meerbusch

Aber: „Die App, mit der man sein Guthaben auf dem Chip checken kann, zeigt manchmal was Falsches an, vermutlich, weil ich hier kaum Netz habe und es sich nicht richtig aktualisiert.“ Das sei manchmal nachteilig, „ich dachte mal, ich habe 23 Euro drauf, es waren aber nur 4,50 Euro – zu wenig.“