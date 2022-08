Gepflasterter Boden und auf einer großen Fläche kaum Schatten: In der prallen Sonne kann es auf dem Schleswiger Capitolplatz im Sommer unangenehm heiß werden. FOTO: Martin Engelbert up-down up-down Klimawandel in Schleswig Geplante Innenstadtsanierung: So wappnet sich die Stadt gegen Hitze Von Martin Engelbert | 02.08.2022, 17:35 Uhr

Extreme Wetterlagen in Folge des Klimawandels häufen sich, auch hier im hohen Norden. An sehr heißen Tagen wird es auch in der Schleswiger Innenstadt unangenehm. Was die Stadt im Zuge ihrer anstehenden Innenstadtsanierung dagegen tun will.