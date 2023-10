Wir haben Förster und Waldbesitzer gefragt, hier kommen ihre Tipps. Der bequemste und teuerste Weg zum Kaminholz zuerst, der aufwendigste und preiswerteste am Ende.

1: Den richtigen Brennholz-Lieferanten im Internet finden:

Wer rasch Kamin-fertiges, also gehacktes und getrocknetes Brennholz braucht, kann natürlich im nächsten Baumarkt einkaufen gehen. Dort sind die Preise aber hoch, die Qualität ist manchmal dürftig, und die Herkunft ist nicht immer klar.

Förster und Waldeigentümer raten deswegen, sich einen Brennholz-Händler im Internet zu suchen und dort Holz abzuholen oder gleich liefern zu lassen. Verbraucherschützer warnen allerdings vor Online-Betrügern, die abkassieren und dann nicht liefern.

Eine vertrauenswürdige Website für die Suche findet sich bei den Brennholzfreunden. Deutschlands Waldeigentümer-Verband AGDW empfiehlt dieses Such-Werkzeug. Die Preise sind allerdings sehr unterschiedlich. Ein Raummeter kammertrockenes Eichen-Kaminholz aus zertifizierten heimischen Wäldern kann gut 330 Euro kosten. Ein Vergleich mehrerer Anbieter lohnt.

2: Kaminholz im Wald einsammeln:

Wer Holz für einen gemütlichen Kamin-Abend braucht, aber nicht gleich den ganzen Winter durchfeuern will, der kann sich auch im Wald versorgen. Allerdings nur mit „Kleinstmengen“, wie es in den Landeswaldgesetzen festgehalten ist. Es gilt die sogenannte Handstraußregel: Nur, was man selbst tragen kann, ist erlaubt. „Wer mit zwei Schubkarren kommt, um sich für den Kamin zu versorgen, begeht eine Straftat“, sagt ein Förster aus Mecklenburg-Vorpommern.

Zudem ist das im Wald aufgelesene Holz in der Regel nicht trocken genug, sodass beim Verbrennen Ruß und giftige Gase entstehen können, wenn es überhaupt richtig lodert. Um es daheim mit Holz wirklich warm zu bekommen, reicht das Holzsammeln also nicht.

3: Aufgearbeitetes Brennholz von Waldwegen abholen:

Wer sein Brennholz nicht gleich verfeuern will oder muss, für den bietet sich der Kauf von „aufgearbeitetem” Brennholz an. Das sind in der Regel drei Meter lange Stammstücke, die an Waldwegen in Poltern gestapelt sind. Sie müssen freilich noch gesägt und in Scheite gespalten werden. Und das Holz muss nach dem Zerkleinern noch trocknen, und zwar mindestens zwei Jahre.

Ein Polter am Waldrand: Die Baumstammstücke sind in der Regel drei Meter lang. Um sie aus dem Wald holen zu dürfen, muss man sich an einen Förster oder Waldbesitzer wenden - und das Holz natürlich auch bezahlen.

Um an die Holz-Enden zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens direkt über das Forstamt in der Nähe. In Niedersachsen ist das hier zu finden, in Mecklenburg-Vorpommern hier und in Schleswig-Holstein hier. Man kann es auch über die App „Brennholzfreunde“ versuchen, die allerdings erst im Aufbau befindlich ist. Das Ziel von Förster Steffen Themann aus dem Forstbezirk Ankum um Osnabrück: Dass man per App direkt zum richtigen Polter geführt wird.

Bei der Kontaktaufnahme sollte unbedingt erfragt werden, ob das Holz nur bei Vorlage eines Motorsägenscheins rausgerückt wird. Und natürlich ist der Transport nicht trivial. Der Rat von Hannes Kalanke von der Landesforstanstalt MV: „Für 10 Euro pro Raummeter ein Fuhrunternehmen dazubuchen und sich das Holz liefern lassen. Dann kann man es daheim ganz in Ruhe kleinmachen.“

Klar ist: Mit Brennholz vom Waldrand lässt sich richtig Geld sparen. Im niedersächsischen Forstbezirk Ankum kostet der Raummeter momentan 45 bis 55 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Raummeter schon ab 40 Euro netto zu haben.

4. Mit der Kettensäge Kaminholz im Wald „werben“

Der mit Abstand billigste - aber auch aufwendigste - Weg zum Kaminholz ist es, selbst mit der Motorsäge loszuziehen. Erste Bedingung dafür ist ein Motorsägenschein. Die Optionen dafür reichen von Zwei-Tages-Kursen in Niedersachsen für 150 Euro bis zu 12-Stunden-Kursen für 210 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein geht es hier zum Motorsägenschein.

Neben der Einweisung ins Sägen an sich gehören auch viel Brennholzkunde und Sicherheitsregeln dazu.

Wer den Motorsägenschein bestanden und sich die vorgeschriebene Schutzausrüstung zugelegt hat (Helm, Hose, Schuhe), muss sich ein Forstamt oder einen Waldbesitzer suchen und mit ihm ausmachen, wo und wann wieviel Holz gesägt werden darf.

Ein Motorsägenschein ist Voraussetzung, um im Wald selbst Bäume fällen zu dürfen. Und man darf auf keinen Fall allein auf Säge-Tour gehen.

In der Regel sind die Bäume, die gefällt werden dürfen, vom Förster markiert. Alles, was auf 1,30 Metern Höhe einen Durchmesser von mehr als 19 Zentimetern hat (der sogenannte Brusthöhendurchmesser), ist für „Selbstwerber“ verboten. Auch noch wichtig: Auf Brennholz-Sägetour darf niemand allein gehen. „Wenn sich der erste ein Bein absägt, muss der zweite ja Hilfe holen können“, sagt ein erfahrener Förster aus Schleswig-Holstein.

Es gibt also viele Voraussetzungen für das Brennholz-Schlagen im Wald, aber auch das kann sich lohnen. Die Preise sind von Forstamt zu Forstamt verschieden, und in der Regel wird es teurer, je näher man einer Großstadt kommt.

Am preiswertesten ist es im Waldland MV: 16 Euro netto für einen ganzen Raummeter Laubholz, 13 Euro für Nadelholz.

Die Preise für Holz zum Heizen mit Kamin in der Übersicht:

Online bestellen: Gut 330 Euro für einen Raummeter trockene Eichenholz-Scheite

Holzenden vom Waldweg: Ab 40 Euro der Raummeter in MV, ab 45 Euro in Niedersachsen

Holz von selbstgefällten Bäumen: Ab 16 Euro für einen Raummeter Laubholz

Bei den Preisen für selbst gehauene Stämme gilt freilich, dass das Holz noch nach Hause geschafft, zerkleinert und getrocknet werden muss. Es braucht also sehr viel Kraft, Transportkapazitäten und Zeit.