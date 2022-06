Am 18. Juni startet die Kieler Woche. Besucher freuen sich unter anderem auf schöne Schiffe, sportliche Darbietungen und leckeres Essen. Das alles macht noch mehr Spaß, wenn das Wetter mitspielt. FOTO: dpa Wetterprognose für die KiWo 2022 Von Sonne bis Schauern: So wird das Wetter zur Kieler Woche Von Linda Krüger | 14.06.2022, 13:31 Uhr

Wird es am Eröffnungstag gewittern? Wie sind die Temperaturen in den nächsten Tagen? Sollten Besucher einen Regenschirm einpacken? All das weiß Meteorologe Kent Heinemann.