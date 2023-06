Die „Alexander von Humboldt II“ mit ihren markant grünen Segeln wird in diesem Jahr die Windjammerparade anführen. Foto: dpa up-down up-down Alle Infos zur Segelparade Kieler Woche 2023: Das sind die besten Plätze für die Windjammerparade Von Sarah Sauerland | 16.06.2023, 12:47 Uhr | Update vor 57 Min.

Sie macht die Kieler Woche erst zur Kieler Woche: Die spektakuläre Windjammerparade durch die Förde. In diesem Jahr führt die „Alexander von Humboldt II“ die Parade an. Was Sie sonst noch wissen müssen und von wo aus Sie das Event verolgen können, erfahren Sie hier.