Singer-Songwriter Tim Bendzko tritt am Donnerstag, 22. Juni, auf der Rathausbühne der KiWo auf. Foto: Future Image/imago-images up-down up-down Kieler Woche 2023 Tim Bendzko und Torfrock: Die KiWo-Highlights am Donnerstag, 22. Juni Von Inga Kausch | 16.06.2023, 12:49 Uhr

Kurz vor dem finalen KiWo-Wochenende heizen Tim Bendzko und Torfrock schon mal den Massen ein. In einem Forschungsschiff können Besucher die Arbeit von Wissenschaftlern kennenlernen und der Bachelor of KiWo wird vergeben. Alle Details zu den Highlights am Donnerstag finden Sie hier.