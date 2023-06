Sänger Michael Schulte kommt während der Kieler Woche am Freitag für ein Konzert in die Landeshauptstadt. Foto: STAR-MEDIA/imago-images up-down up-down Kieler Woche 2023 Night Glow und Michael Schulte: Die KiWo-Highlights am Freitag, 23. Juni und | 16.06.2023, 15:10 Uhr Von Raissa Waskow Inga Kausch | 16.06.2023, 15:10 Uhr

Am Freitag, 23. Juni, startet die KiWo 2023 in ihr finales Wochenende. Auch an diesem Tag gibt es entlang der Kieler Förde einige Highlights zu entdecken. Zum Beispiel das Konzert von Popstar Michael Schulte oder den Night Glow auf dem Nordmarksportfeld.