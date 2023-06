Die „Alexander von Humboldt II“ mit ihren markant grünen Segeln wird in diesem Jahr die Windjammerparade anführen. Archivfoto: Rolf Dunkel up-down up-down Segelparade auf der Kieler Förde Highlight der Kieler Woche 2023: Was Sie über die Windjammerparade wissen müssen Von Sarah Sauerland | 16.06.2023, 12:47 Uhr

Sie macht die Kieler Woche erst zur Kieler Woche: Die spektakuläre Windjammerparade durch die Förde. In diesem Jahr führt die „Alexander von Humboldt II“ die Parade an. Was Sie sonst noch wissen müssen, erfahren Sie hier.