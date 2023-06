Die Kiellinie wird zwischen Donnerstag und Sonntag zur Einbahnstraße. Besucher der Kieler Woche müssen daher einen kleinen Umweg gehen. Foto: Staudt up-down up-down Um Massenpanik zu vermeiden Kiellinie wird bei Kieler Woche zur Einbahnstraße: Was Besucher wissen müssen Von Jonas Bargmann | 21.06.2023, 18:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende gab es einen neuen Besucherrekord auf der Kieler Woche. Der neue Höchstwert hat aber auch Folgen für das Epizentrum der KiWo, das an der Kiellinie direkt an der Förde liegt.