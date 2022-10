Einkaufen beim Direktvermarkter in der eigenen Region oder auf dem Wochenmarkt garantiert die Frische der Lebensmittel, spart Transportwege und damit Energie sowie Verpackungen und Müll. Hannah Eckhoff rät, deshalb möglichst nur saisonales und regionales Obst und Gemüse zu verwenden. So gibt es in der Saison preiswerte regionale Angebote, die den Geldbeutel schonen, etwa die selbst eingelegten Rote Beete..

Foto: Kay Müller