Die A210 musste im September 2021 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Bredenbek in beide Richtungen gesperrt werden. Grund waren Kühe, die auf der Fahrbahn umherliefen. „Eine steht am Fahrbahnrand, eine flüchtet in Richtung Kiel“, so ein Polizeisprecher.

FOTO: Danfoto up-down up-down