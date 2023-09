In der Nacht von Montag auf Dienstag waren an vielen Orten in Schleswig-Holstein wieder die faszinierenden Polarlichter zu sehen. Wir haben einige tolle Aufnahmen, die shz.de vorliegen, in einer Bildergalerie für Sie gesammelt.

1/6 Polarlichter in SH: Diese tolle Aufnahme entstand in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe von Aukrug. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Dana Ruhnke 2/6 Polarlichter sind besonders gut zu sehen, wenn man sich an einem Ort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung aufhält und wenn keine Wolken in der Nacht am Himmel stehen. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Jörg Schindler-Schwabedissen 3/6 Polarlichter an der Flensburger Förde. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Matthias Kirsch 4/6 Polarlichter waren nachts auch bei Steinbergkirche gut zu sehen. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Sarah Sauerland 5/6 Die Farben der Polarlichter waren in Mittelholstein besonders intensiv. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Dana Ruhnke 6/6 Dieses Foto der Polarlichter entstand in Grossheide in Nordfriesland. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Karen Martinsen Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert größer als Größer als Zeichen größer als Größer als Zeichen