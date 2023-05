Eine unvergleichliche Atmosphäre, ein brillanter Künstler und eine Tournee-Auftakt, die schon jetzt unvergesslich ist. All das erlebten die Fans von Roland Kaiser an diesem Sonnabend in der Kalkberg-Arena, als der 71-jährige Schlagerstar seine „Alles O.K.!“ Tournee mit einer beeindruckenden Show eröffnete.

1/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 2/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 3/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 4/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 5/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 6/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 7/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 8/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 9/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 10/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 11/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 12/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek 13/13 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Frank Dudek Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert größer als Größer als Zeichen größer als Größer als Zeichen