An der gesamten Ostseeküste in Schleswig-Holstein sorgt eine Sturmflut am Freitag für überflutete Landabschnitte. Das Hochwasser steigt laut dem Meteorologen Sebastian Wache an einigen Stellen in SH so hoch wie seit 1904 nicht mehr. Wir haben einige Fotos des Tages für Sie zusammengestellt.

1/9 Hochwasser in Flensburg: Die Stadt an der Förde hat immer mal mit überfluteten Straßen zu tun. Doch diese Wassermassen sind ungewöhnlich. Foto: Benjamin Nolte 2/9 So war am Freitagmorgen die Situation auf der Straße Schiffbrücke, die direkt am Flensburger Fördehafen entlang führt. Foto: Heiko Thomsen 3/9 Gastronomie nahe der Flensburger Förde: Hochwasser am Freitagmorgen. Foto: Heiko Thomsen 4/9 Es werden in Flensburg Pegelstände von über zwei Metern erwartet. Foto: Heiko Thomsen 5/9 Auch Polizeiautos in Flensburg stehen schon im Wasser. Foto: Heiko Thomsen 6/9 Eindrücke von der Flensbuger Hafenspitze: Das Hochwasser wird im Laufe des Freitags weiter steigen. Foto: Gerrit Bastian Mathiesen 7/9 So ein Hochwasser mit diesen Pegelständen hat Flensburg schon sehr lange nicht mehr erlebt. Foto: Gerrit Bastian Mathiesen 8/9 Hochwasser in SH: Land unter an der Flensburger Hafenspitze am frühen Freitagmorgen. Foto: Gerrit Bastian Mathiesen 9/9 Hochwasser und hohe Ostseewellen beschäftigen auch aktuell die Menschen in und um Eckernförde. Foto: Gernot Kühl