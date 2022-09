Sie dominieren die Architektur der Badeorte an der Lübecker Bucht wie kaum ein anderes Gebäude. Die Maritim-Hotels stehen in Timmendorfer Strand und Travemünde und überragen ihre Umgebung um zig Meter. Das Lübecker Hotel ist sogar das höchste Gebäude Schleswig-Holsteins.

Begonnen hat alles mit dem Seehotel in Timmendorfer Strand. Direkt am Strand gelegen war er das erste Maritim-Hotel überhaupt. Das 500-Betten Hotel begann einst als Projekt für 18 Millionen Mark. Dem voran ging eine zehnjährige Konzipierung bis zum Baubeginn.

Unsere Quiz-Frage:

Wann wurde der Grundstein für das Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand gelegt?

a) Am 16. Oktober 1968

b) Am 1. August 1968

c) Am 29. April 1975