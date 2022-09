Der Nord-Ostsee-Kanal zählt zu den artenreichsten Fischgewässern der Bundesrepublik und die Saison geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Auf knapp 100 Kilometern zwischen Kiel und Brunsbüttel gibt es sowohl Meeres- als auch Süßwasserfische. Angler freuen sich über Flunder, Aal, Regenbogenforelle und viele weitere Fischarten. Im Frühjahr ziehen zudem große Stint- und Heringsschwärme durch das Gewässer.

Dieser Fischreichtum war allerdings ein unbeabsichtigtes Ergebnis. „Der Kaiser Wilhelm-Kanal ist nur in schiffahrtlichem Interesse erbaut. Die Tatsache, daß nach seiner Erbauung auch Fische in den Kanalgewässern auftauchten, war ungewollt“, heißt es 1934 in einem Schreiben des ehemaligen Reichskanalamtes. Trotzdem siedelten sich nach der Eröffnung 1895 Fischer entlang der künstlichen Wasserstraße an. Am Audorfer See und Schirnauer See in der Nähe von Rendsburg geht diese Tradition sogar noch weiter zurück.

