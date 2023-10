Heute geht es um Sport, speziell den Fußball: Bis zur Einführung der eingleisigen 1. Bundesliga im Jahr 1963 bildeten fünf Oberligen die höchste Klasse in Deutschland: die Staffeln Nord, West, Südwest, Süd und Berlin.

In der Oberliga Nord war Schleswig-Holstein über die Jahre hinweg mit mehreren Vereinen vertreten. Meister wurde zwar keiner von ihnen, aber immer mal wieder schaffte es einer in die Verfolgergruppe des Hamburger SV, der sich in der 16-jährigen Geschichte dieser Spielklasse 15-mal den Titel sicherte. Einzig Hannover 96 gelang es einmal (im Jahr 1954), in die Phalanx des HSV einzubrechen.

Ein Oberligist aus Schleswig-Holstein schaffte es im Jahr 1963 in den Europapokal, spielte im Rappan-Cup (Intertoto-Runde) gegen drei Clubs, die noch heute regelmäßig im Europacup antreten: Rapid Wien, PSV Eindhoven und Djurgardens IF aus Stockholm. Der Verein ist der einzige aus Schleswig-Holstein, der es jemals in den Europacup geschafft hat.

Unsere Quiz-Frage

Welcher Verein aus Schleswig-Holstein spielte als bislang einziger im Fußball-Europapokal?

Antwort 1: Holstein Kiel

Antwort 2: VfB Lübeck

Antwort 3: VfR Neumünster