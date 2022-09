Uetersen ist anerkannte Hochzeitsstadt. Mehr als 500 Paare geben sich in Uetersen gewöhnlich binnen eines Jahres das Ja-Wort, werden von den vier Uetersener Standesbeamten auf den Weg in den 7. Himmel begleitet.

Bis 2016 gab es sogar noch mehr Hochzeiten in Uetersen. Doch plötzlich war Schluss damit. Ein Brief der Fachaufsicht aus Kiel machte dem Uetersener Hochzeitsteam einen Strich durch die Rechnung. Der Landesbehörde war der besondere Service in Uetersen zu Ohren gekommen. Prompt stellte man in der Landeshauptstadt fest: Das Verheiraten an Sonn- und Feiertagen steht im Widerspruch mit dem Gesetz. Seither darf nur noch zu besonderen Anlässen sonntags und feiertags getraut werden. Und folglich wird der Rekord wohl unerreicht bleiben.

Hier geht es zur kostenlosen Teilnahme: shz.de/auskenner-quiz

Unsere Quiz-Frage

Wie viele Eheschließungen gab es im absoluten Rekordjahr in Uetersen und um welches Jahr handelte es sich?

a) 519 Eheschließungen im Jahr 1999

b) 866 Eheschließungen im Jahr 2012

c) 600 Eheschließungen im Jahr 2016