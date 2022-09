Blickfang in der Husumer Innenstadt ist die Marienkirche auf dem Marktplatz. Kritiker behaupten, sie sehe aus wie ein Verwaltungsgebäude mit Leuchtturm dran, ihre Fans lieben sie gerade für ihren besonderen Turm und die klaren Linien. Manche wird der Stil – auch im Inneren – sehr bekannt vorkommen, erinnert er doch an die Domkirche in Kopenhagen.

Richtig, der geistige Vater der Husumer Marienkirche ist einer der bedeutendsten Architekten Dänemarks des 18. und 19. Jahrhunderts: nämlich C.F.Hansen, der auch prägend für Altona war. Doch Hansen hat sich in Nordfriesland noch einmal verewigt, erstaunlicherweise in einer kleinen Dorfkirche.

Hier geht es zur kostenlosen Teilnahme: shz.de/auskenner-quiz

Unsere Quiz-Frage

Wo steht die kleine Dorfkirche von C.F.Hansen?

a) in Uelvesbüll

b) in Simonsberg

c) auf Nordstrand