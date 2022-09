Der General Sherman Tree ist nicht der höchste, aber der voluminöseste Baum der Welt. Der über 80 Meter hohe Riesenmammutbaum hat einen Brusthöhendurchmesser von 8,25 Meter. Bei dieser Messung wird der Stamm in 1,30 Metern Höhe gemessen, also etwa in Brusthöhe.

Das Original steht im Sequoia-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Durchmesser an seiner Basis beträgt sogar 11,1 Meter. Die Nachbildung in Ellerhoop ist die einzige der Welt. Dafür wurde der Stamm bis in 11 Meter Höhe im Maßstab 1:1 modelliert. Im Inneren des Beton-Baums wächst übrigens ein kleiner Mammutbaum heran. Er wurde 2013 im Alter von 40 Jahren eingepflanzt und misst inzwischen etwa 20 Meter.