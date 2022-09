Einst waren es rund 20 Menschen, die mit dem Fischfang am Nord-Ostsee-Kanal ihr Geld verdienten. Heute gibt es mit Thomas Philipson nur noch einen hauptberuflichen Kanalfischer. In Rade bei Rendsburg führt Philipson die lange Tradition des Fischfangs am Schirnauer See (heute Teil der künstlichen Wasserstraße) fort. Heringe, Aale und Zander werden im kleinen Fischladen direkt vermarktet und können in Brauer’s Aalkate mit Blick auf große und kleine Pötte genossen werden.