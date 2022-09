Die Störbrücke im Zuge der Autobahn 23 bei Itzehoe und ihre Stützpfeiler waren das Thema unserer Frage 18. Der Künstler, dessen Werk als Vorbild diente für die Gestaltung der Stützpfeiler, war Paul Klee.

Denn die Stützen wurden nicht nur weiter auseinander gesetzt als bei der vorherigen Brücke. Damit sie sich gut in die Landschaft einfügen, wurden klassische Formen als gutes Beispiel herangezogen – so wie sie in Klees Bild „Revolution des Viadukts” aus dem Jahr 1937 zu sehen sind.