Wann der Grundstein für das erste Maritim-Hotel in Timmendorfer Strand gelegt wurde, wollten wir von Ihnen in der 17. Frage unseres Auskenner Quizzes wissen. Die Antwort: Am 1. August 1968.

An diesem Tag begann der Bau des Seehotels offiziell. Zur feierlichen Zeremonie erschienen unter anderem Knud Knudsen, Landesminister für Wirtschaft und Verkehr, und Finanzminister Hans Helmuth Qualen. Mit 18 Millionen Euro ein ebenso teures wie großes Unterfangen. „Es ist das größte Projekt, das zur Zeit in Norddeutschland für den Fremdenverkehr entsteht“, schrieb der Ostholsteiner Anzeiger am folgenden Tag.