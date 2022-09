Die richtige Antwort lautet: Simonsberg. Nachdem bereits die zweite Kirche der Gemeinde südwestlich von Husum so stark vom Sturm beschädigt worden war, dass sie abgerissen werden musste, beauftragten die Simonsberger eine neue St.-Salvator-Kirche. Die Pläne stammten zunächst von W.F. Meyer, wurden dann aber von C.F. Hansen 1829 maßgeblich überarbeitet. Er arbeitete zu dieser Zeit ganz in der Nähe an der Husumer Marienkirche.