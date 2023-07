Christopher Street Day in Kiel Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Gesellschaft Zwischenfälle mit LSBTIQ-Ansprechpartnern bei CSD in Kiel Von dpa | 10.07.2023, 15:33 Uhr

Bei einer Parade zum Christopher Street Day (CSD) hat es in Kiel am Wochenende gleich zwei Zwischenfälle mit der LSBTIQ-Ansprechstelle der Landespolizei gegeben. Zunächst hätten am Samstag etwa 40 Menschen die beiden Beamten an ihrem Stehtisch bedrängt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Diese seien verbal aggressiv aufgetreten. Später hätten Teilnehmer den hinter der Parade fahrenden Streifenwagen mit Regenbogen-Farben auf der Motorhaube kurzzeitig gestoppt.