Tiere Zweiter Nachweis eines Goldschakals in Schleswig-Holstein Von dpa | 16.05.2023, 16:39 Uhr

In Schleswig-Holstein ist zum zweiten Mal ein Goldschakal nachgewiesen worden. Das Tier konnte am 3. Mai bei Brodersdorf im Kreis Plön nahe der B502 auf der Grundlage von Fotofallenbildern dokumentiert werden, wie das Landesamt für Umwelt am Dienstag mitteilte. Die Bilder seien dem schleswig-holsteinischen Wolfsmanagement zugeleitet worden. Das Tier wurde demnach nachts auf einer Wiese gegen 23.00 Uhr dokumentiert.