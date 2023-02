Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Zweite Runde bei Warnstreiks im öffentlichen Dienst Von dpa | 15.02.2023, 02:48 Uhr

Kitas, Kliniken, Müllabfuhr - in diversen Bereichen stehen am Mittwoch in Schleswig-Holstein weitere Warnstreiks an. Angesichts der Inflation fordern die Gewerkschaften deutlich mehr Geld.