Kreis Herzogtum Zwei WC-Anlagen an der A 24 vorübergehend gesperrt Von dpa | 12.09.2023, 13:52 Uhr | Update vor 41 Min. Autbahn-Parkplatz Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Zwei Toiletten-Anlagen entlang der Autobahn 24 im Kreis Herzogtum werden wegen einer Erneuerung der Fahrbahndecke vorübergehend gesperrt. Betroffen seien die Anlage Tramm in Fahrtrichtung Hamburg und die Anlage Roseburg in Fahrtrichtung Berlin, teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. Die Anlage Tramm ist den Angaben zufolge vom 17. bis zum 22. September gesperrt, die Anlage Roseburg vom 24. bis zum 29. September.