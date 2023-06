Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Motorrad und Auto Von dpa | 02.06.2023, 16:45 Uhr

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto bei Malente im Kreis Ostholstein sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 42 Jahre alter Mann mit einem Motorrad zwischen Neversfelde und Grebin im Kreis Plön nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 75 Jahre alten Mannes zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall eine Reihe von Knochenbrüchen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Lübeck geflogen. Der Autofahrer wurde mit Verdacht auf einen Armbruch in ein Krankenhaus gebracht.