Verkehr Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Kreis Plön Von dpa | 15.01.2023, 08:27 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Kreis Plön sind zwei Autofahrer verletzt worden. Der Wagen eines 68-Jährigen war am Samstag auf der K42 zwischen Wankendorf und Schillsdorf mit dem einer 86-jährigen Frau kollidiert. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen waren, konnte die Polizei am Sonntagmorgen nicht sagen.