Ostholstein Zwei Überfälle an einem Nachmittag: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 30.03.2023, 12:06 Uhr

In Malente im Kreis Ostholstein hat vermutlich derselbe Unbekannte innerhalb weniger Stunden gleich zwei Geschäfte überfallen. Bei der ersten Tat sei eine Angestellte durch Tritte und Schläge des Täters erheblich verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 74 Jahre alte Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Im zweiten Fall sei eine 56 Jahre alte Mitarbeiterin am Mittwoch mit einem Messer bedroht worden. Sie sei jedoch unverletzt entkommen und habe die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin.