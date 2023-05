Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Stormarn Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos Von dpa | 02.05.2023, 06:53 Uhr

Ein Mann und eine Frau sind bei einer Kollision zweier Autos in Reinfeld (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Gemeinsam mit drei weiteren leicht verletzten Insassen wurden sie nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte. Unter den Leichtverletzten seien zwei Kinder gewesen.