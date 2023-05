Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Zwei Polizisten bei Einsatz leicht verletzt Von dpa | 05.05.2023, 13:40 Uhr

Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in einer Obdachlosenunterkunft in Lübeck leicht verletzt worden. Zuvor sei es in der Unterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42- und einem 47- Jährigen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 47-Jährige wurde medizinisch behandelt.