Zwei Polizeieinsätze beschäftigen am Mittwoch (14.00 Uhr) den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Die Landesregierung soll über die Geiselnahme einer Rendsburgerin berichten. Die 29-Jährige war am 12. September von Spezialkräften in Kiel befreit worden. Ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Er soll die Frau bereits im April mit einem Cricket-Schläger erheblich verletzt und danach eine Zeit lang ein Annäherungsverbot auferlegt bekommen haben. Zudem soll er die Frau vergewaltigt haben.