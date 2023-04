Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Zwei Obdachlose bei Angriff in Kiel verletzt Von dpa | 03.04.2023, 14:50 Uhr

Zwei Obdachlose sind in Kiel bei einem nächtlichen Angriff verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erlitt ein 37-Jähriger in der Nacht zum Sonntag schwere Stichverletzungen. Lebensgefahr bestehe nicht. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.