Haushalt Zwei-Milliarden-Bürgschaft für kommunale Wärmewende Von dpa | 23.08.2023, 15:59 Uhr Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Schleswig-Holsteins Landesregierung will die Wärmewende in den Kommunen mit einer Milliarden-Bürgschaft vorantreiben. Dafür sind im Entwurf eines Nachtragshaushalts zwei Milliarden Euro Bürgschaft vorgesehen, wie das Finanzministerium in Kiel mitteilte. Der Entwurf wurde am Mittwoch auf den Weg gebracht. Damit werde eine Zusage der Landesregierung beim Wärmegipfel vom vergangenen Mai umgesetzt, hieß es. Im nächsten Schritt wird der Landtag über den Gesetzentwurf beraten, so dass er im September beschlossen werden kann.